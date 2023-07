“Buone notizie per la Campania sul fronte della sicurezza. Il Viminale ha pubblicato la graduatoria definitiva per l’approvazione dei progetti 2022 per la videosorveglianza. In arrivo quasi 2 milioni di euro per la realizzazione dei nuovi impianti nella nostra regione”. Lo annuncia l’eurodeputato Valentino Grant, segretario regionale della Lega per la Campania. Grant elenca i Comuni che riceveranno i fondi. In provincia di Salerno: Pollica 135.338, Eboli 29.850, Positano 63.220, Pontecagnano Faiano 170.000, Ascea 23.627, Unione dei Comuni Alto Cilento 240.000, Unione dei Comuni Velini 250.000. In provincia di Avellino: Lacedonia 39.098, Montefalcione 29.850, Salza Irpina 37.836, Moschiano 38.243. In provincia di Benevento: Montesarchio 115.000, Pannarano 46.393, Torrecuso 47.043. In provincia di Caserta: Casaluce 93.872.

In provincia di Napoli: San Giorgio a Cremano 67.604, Ottaviano 19.207, Saviano 116.560 e Terzigno 249.621. “Un importante risultato – commenta l’europarlamentare -, un sentito ringraziamento al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni che hanno annunciato e garantito anche altri importanti investimenti sulla sicurezza urbana nelle nostre piccole e grandi città della Campania anche per i prossimi anni”.