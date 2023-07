La cella del carcere sta diventando sempre più una “location” preferita per fare spettacolo sui social media. Ultimamente, un video su TikTok è stato girato da detenuti a Poggioreale, dove mangiano un gelato e mostrano uno spinello. Questo non è un caso isolato, poiché sui social media esistono numerose altre pubblicazioni simili. Aldo Di Giacomo, segretario generale del Spp (Sindacato Polizia Penitenziaria), esprime preoccupazione riguardo a questa tendenza, ricordando che non è la prima volta che si verificano episodi simili, come ad esempio detenuti-neomelodici che hanno girato un video musicale o il capo di un clan pugliese che ha pubblicato video mentre era ai domiciliari.

