La conferenza stampa indetta da Valeria Ciarambino, prima firmataria della legge regionale n.13 “Riconoscimento e Promozione degli Ecomusei della Campania”, promette di esplorare la partecipazione, le opportunità per i territori e le prospettive offerte da questa recente normativa. L’evento si terrà domani, martedì 18 luglio 2023, alle ore 10:30 presso il salone Nassiriya. La Vicepresidente del Consiglio regionale, insieme ad altri esponenti politici e culturali, illustrerà i dettagli e i contenuti della legge, che è stata recentemente approvata dal Consiglio regionale della Campania. Questa normativa rappresenta un passo importante per la valorizzazione e la promozione degli Ecomusei presenti nella regione.

Durante la conferenza stampa, saranno presenti i rappresentanti dei nove Ecomusei già istituiti in Campania. Essi avranno l’opportunità di condividere le esperienze in corso e presentare le progettualità future dei loro rispettivi Ecomusei. Questo incontro sarà un’occasione preziosa per apprendere come gli Ecomusei stiano contribuendo attivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della regione.

Gli Ecomusei rappresentano una forma innovativa di musei che coinvolgono attivamente le comunità locali nel processo di conservazione e promozione del proprio territorio. Questi musei si concentrano sull’interazione tra l’uomo e l’ambiente, mettendo in luce la storia, le tradizioni, le attività economiche e la cultura delle comunità locali.

La legge regionale n.13 mira a riconoscere e promuovere gli Ecomusei presenti nella regione campana, offrendo loro una base normativa solida e strumenti per lo sviluppo sostenibile. Ciò consentirà agli Ecomusei di accedere a finanziamenti, collaborazioni e programmi di promozione, contribuendo così al turismo sostenibile e allo sviluppo economico delle aree coinvolte.