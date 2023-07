Questa mattina, intorno alle 11:45, un incendio è scoppiato nella zona di via Ruggiero, nella parte alta di Torre del Greco. L’area interessata rientra infatti tra le zone protette del parco nazionale del Vesuvio. La sala operativa della protezione civile ha segnalato l’incidente, che ha richiesto l’intervento immediato di tre squadre dei vigili del fuoco e di un gruppo di volontari. Secondo quanto riportato dai referenti dell’associazione di protezione civile Torre Vesuvio-Pro Natura, le fiamme sono divampate da un cumulo di rifiuti e si sono rapidamente propagate su un’area di circa 200 metri, spinte dal vento Maestrale che si stava alzando in quel momento. La velocità di propagazione dell’incendio ha sollevato gravi preoccupazioni per l’ampia porzione di macchia mediterranea presente nell’area circostante.

Fortunatamente, grazie all’intervento sinergico delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari, il rogo è stato fermato in tempo prima che potesse raggiungere la zona della macchia mediterranea. Le tre squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme, utilizzando mezzi antincendio e strategie di spegnimento mirate. I volontari hanno offerto un prezioso supporto nel coordinamento delle operazioni e nella protezione delle aree circostanti.

L’incendio rappresenta un grave pericolo per l’ecosistema delicato dell’area protetta del parco nazionale del Vesuvio, che ospita una ricca biodiversità e una vegetazione unica. La rapida risposta delle autorità e l’efficacia delle squadre di soccorso hanno contribuito a limitare i danni e a salvaguardare l’ambiente circostante.