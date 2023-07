Poco prima che la “Venere degli stracci” prendesse fuoco in piazza Municipio a Napoli, solo due persone si sono avvicinate all’installazione di Michelangelo Pistoletto: una donna che fa jogging, la quale non passa a distanza ravvicinata e solo per due secondi, e Simone Isaia, il senza fissa dimora arrestato dalla Squadra Mobile partenopea, che invece devia il suo percorso e resta per 15 secondi – dalle 5.18 e 12 secondi alle 5.18 e 27 secondi – davanti alla Venere prima che le fiamme si propaghi. La circostanza è tra quelle che hanno fatto ritenere sussistenti al giudice Ambra Cerabona i gravi indizi di colpevolezza raccolti dagli agenti della Mobile, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, nei confronti del clochard che ora è in carcere con l’accusa di incendio doloso e distruzione di bene di rilevante importanza culturale.

Altri elementi di rilievo sono l’ammissione dell’indagato di essersi avvicinato (anche se Isaia nega di aver innescato l’incendio) e i suoi vestiti, nonché una borsa rossa con una scritta bianca che viene immortala dai sistemi di videosorveglianza. Isaia indossava gli stessi indumenti dell’individuo immortalato in piazza Municipio e in particolare la stessa borsa, e lo stesso zaino, quando è finito rintracciato e fermato dai poliziotti in un centro di accoglienza. Per il giudice la condotta dell’indagato avrebbe avuto “intrinseca potenzialità offensiva” in quanto il materiale dell’opera “altamente infiammabile” (vestiti) e la velocità con la quale l’incendio si è propagato in una zona, piazza Municipio, altamente frequentata, avrebbe potuto causare danni all’incolumità pubblica.