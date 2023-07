Una tragica giornata per una giovane jogger di 23 anni di Marigliano, nel Napoletano, investita da un Tir durante una corsa mattutina lungo via Variante 7 bis. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha portato la ragazza a essere ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Nola, dove è trasferita in codice rosso, lottando per la vita. L’incidente ha avuto luogo quando la giovane stava praticando jogging lungo la strada, quando un Tir in transito l’ha investita. Fortunatamente, il conducente del camion ha immediatamente interrotto la sua corsa e ha richiesto soccorsi per la vittima. Il tempestivo intervento del conducente ha permesso di fornire le cure necessarie alla ragazza prima del trasporto all’ospedale di Nola.

Al momento dell’incidente, sono inviati sul luogo dell’incidente i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme al personale del servizio di emergenza 118. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per comprendere le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La notizia dell’incidente ha scosso la comunità locale di Marigliano, con amici, parenti e concittadini che si sono riuniti in preghiera e sostegno per la giovane vittima. Le autorità locali e i residenti esprimono la loro vicinanza alla famiglia colpita da questa tragica circostanza.