Durante un servizio di controllo della velocità con autovelox sul lungomare Marconi, gli agenti della sezione della Polizia stradale salernitana hanno fatto una scoperta sconcertante. Mentre erano impegnati a contrastare l’alta velocità su quella strada, che negli ultimi tempi ha visto numerosi incidenti, anche mortali, hanno sorpreso un uomo che guidava nudo il proprio scooter, visibilmente ubriaco e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il servizio di controllo della velocità aveva lo scopo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti lungo il lungomare Marconi. Complessivamente, sono stati controllati 376 veicoli, con un totale di 226 infrazioni rilevate e 283 punti decurtati dalle patenti di guida. Inoltre, sono identificate 381 persone, di cui una è stata denunciata.

Il guidatore che si trovava al centro dell’attenzione degli agenti ha commesso una serie di reati gravi e pericolosi. Oltre a guidare nudo, era chiaramente sotto l’effetto di alcol e droghe, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada. La sua condotta è un esempio estremamente irresponsabile e imprudente, che potrebbe avere conseguenze tragiche.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente preso provvedimenti nei confronti dell’uomo, denunciato per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Si tratta di un comportamento non solo illegale, ma anche pericoloso per sé stesso e per gli altri.