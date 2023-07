Un tragico incidente stradale si è verificato la scorsa notte, intorno all’una, in via Riviera Guido Egidi, nel comune di Nettuno. Nello scontro tra un’auto e una bicicletta, il ciclista, un uomo di 47 anni originario della provincia di Napoli, ha perso la vita sul colpo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’auto coinvolta, una Smart Coupe guidata da uno studente di 18 anni con a bordo un altro coetaneo, abbia tamponato la bicicletta nella parte posteriore. Le cause dell’accaduto sono oggetto di approfondite indagini.

Immediatamente dopo l’incidente, il conducente dell’auto è trasportato presso l’ospedale di Anzio per accertamenti medici. Nel frattempo, la salma del ciclista è portata presso l’ospedale Tor Vergata, dove saranno eseguite ulteriori verifiche.

Gli investigatori della Procura della Repubblica di Velletri hanno preso in carico il caso e hanno già avviato le indagini per determinare le responsabilità e la dinamica dell’incidente. Al fine di svolgere gli accertamenti necessari, sia l’auto coinvolta che la bicicletta sono state sequestrate.

La comunità di Nettuno e i residenti nelle zone circostanti sono profondamente colpiti da questo tragico evento e si stringono attorno alla famiglia del ciclista per esprimere vicinanza e solidarietà in questo momento di dolore.

L’incidente serve come drammatico richiamo all’importanza di adottare la massima prudenza e rispetto delle regole della strada, sia da parte degli automobilisti che dei ciclisti. È fondamentale che tutti i conducenti prestino attenzione al traffico e alle altre modalità di trasporto, garantendo la massima sicurezza sulle strade.