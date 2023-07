Una terribile tragedia si è verificata oggi pomeriggio a Porto Alabe, Tresnuraghes nell’Oristanese, dove una bambina di soli 10 anni ha perso la vita annegando nello specchio di mare. Secondo quanto riportato, la piccola si era tuffata in acqua insieme alla sua sorella, nonostante le avverse condizioni meteo caratterizzate da vento e onde. Purtroppo, le due ragazze hanno trovato difficoltà nel fare ritorno a riva. Non appena dato l’allarme, sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, tra cui il servizio di emergenza 118 e la Capitaneria di Porto, per prestare assistenza e cercare di salvare le due ragazze. Sfortunatamente, la bambina di 10 anni è trovata annegata, e nonostante gli sforzi dei soccorritori, non era più possibile salvarla.

La sorella di 15 anni, coinvolta nello stesso incidente, è recuperata in tempo e trasportata d’urgenza in ospedale, dove l’hanno ricoverata per una sindrome da annegamento. Al momento, le sue condizioni di salute non sono note, ma gli operatori sanitari stanno facendo il possibile per fornirle le cure necessarie.

Un altro tragico sviluppo in questa terribile vicenda è che un’altra sorella di 17 anni era presente durante l’incidente, ma, fortunatamente, sembra non abbia riportato conseguenze fisiche.