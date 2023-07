La città di Casoria è in lutto per la tragica scomparsa di Antonella Caponetto, una donna di 50 anni che lavorava come cuoca in un bar a Vittorio Veneto, provincia di Treviso. Antonella ha avuto un malore mentre era al lavoro e, nonostante i soccorsi tempestivi, il suo cuore ha cessato di battere. La notizia ha colpito profondamente la comunità, e centinaia di persone hanno espresso il loro cordoglio ricordando i momenti vissuti insieme e il suo carattere solare e dolce.

Antonella Caponetto è scomparsa in modo improvviso, mentre svolgeva il suo lavoro come cuoca nel bar Eden. I suoi colleghi hanno cercato di soccorrerla immediatamente, e i medici del 118 sono arrivati prontamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarla. La notizia si è diffusa rapidamente a Casoria, dove Antonella era molto conosciuta e amata da tutti.

Nata e cresciuta a Casoria, Antonella ha trascorso la sua adolescenza in questa città, creando legami profondi con tante amiche. Le amiche di Antonella hanno espresso il loro cordoglio con messaggi commoventi sui social media, ricordando i momenti speciali condivisi insieme e la sua personalità solare e affettuosa.

Don Carmine Caponetto, fratello di Antonella, ha ringraziato quanti hanno dimostrato vicinanza e affetto alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ha annunciato che le esequie si svolgeranno a Vittorio Veneto, dove Antonella viveva, e dove era molto amata e stimata anche dai residenti di Anzano e Vittorio Veneto.