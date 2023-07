Una pattuglia dell’Esercito del gruppo Terra dei fuochi è dispiegata nell’area Barra-Ponticelli per monitorare le aree perimetrali dell’ex campo rom di via Mastellone. Questa decisione è presa a seguito di un incendio di vaste dimensioni che ha interessato l’area nei giorni scorsi, causando gravi danni ambientali e sprigionando fumi tossici. Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso l’esigenza di rafforzare i controlli e ha annunciato la sua intenzione di richiedere un presidio fisso dell’Esercito nell’area durante il prossimo comitato ordine e sicurezza.

L’area Barra-Ponticelli è da tempo coinvolta in un’emergenza rifiuti e incendi, in cui vasti cumuli di rifiuti sono abbandonati illegalmente, creando una situazione di grave degrado ambientale. Gli incendi, in particolare, sono un fenomeno frequente e molto pericoloso per l’ambiente e la salute dei residenti, in quanto sprigionano fumi tossici e inquinanti.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di un rafforzamento dei controlli nell’area e ha annunciato che durante il prossimo comitato ordine e sicurezza presenterà una richiesta formale per avere un presidio fisso dell’Esercito nell’area Barra-Ponticelli. Un presidio fisso potrebbe fornire un supporto costante e continuativo nella sorveglianza e prevenzione di attività illegali e potenzialmente pericolose.