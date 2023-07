Una tragica notizia ha colpito la tranquilla comunità di Forino, dove un giovane di 31 anni è trovato impiccato in un casolare di campagna poco distante dal paese. La scoperta macabra è fatta dal fratello della vittima, che ha allertato immediatamente i soccorsi. Purtroppo, quando sono arrivati, non c’era nulla da fare per salvare il giovane uomo. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sul posto per avviare le indagini sull’orribile evento. Al momento, le cause alla base del gesto non sono ancora chiare, e la comunità è sconcertata e devastata dalla perdita improvvisa di un giovane così promettente.

La notizia ha gettato un’ombra di tristezza e dolore sull’intero paese, lasciando i residenti sgomenti e in cerca di risposte. Il sindaco Antonio Olivieri ha voluto esprimere la sua vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima, in questo momento di grande sofferenza. La tragedia ha portato alla ribalta il tema della salute mentale, suscitando preoccupazione e sensibilizzando la comunità sull’importanza di affrontare apertamente i problemi legati alla salute mentale e di offrire un adeguato supporto a chi ne ha bisogno. È fondamentale che tutti si impegnino per promuovere una maggiore consapevolezza su questo problema serio e spesso sottovalutato.

Purtroppo, questa non è l’unica tragedia che ha colpito l’Irpinia quest’anno. La crescente lista di vittime del “male di vivere” desta preoccupazione e richiede un’azione urgente per prevenire situazioni simili in futuro. È essenziale che vengano messi a disposizione maggiori servizi di supporto per la salute mentale e che la comunità si unisca per contrastare il silenzio e l’isolamento che spesso circondano queste problematiche.