Il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane hanno lavorato in sinergia per creare un nuovo servizio ferroviario che consentirà ai viaggiatori di raggiungere comodamente e in modo rapido l’importante sito archeologico di Pompei partendo da Roma. Il Frecciarossa Roma-Pompei offrirà un collegamento diretto tra le due città, facilitando così l’accesso a uno dei tesori culturali più importanti d’Italia.

La cerimonia di presentazione si svolgerà oggi alle ore 12 presso il ministero della Cultura, e vedrà la partecipazione di illustri ospiti. Saranno infatti presenti l’Amministratore delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, il direttore generale Musei, Massimo Osanna, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

L’introduzione del servizio Frecciarossa diretto Roma-Pompei rappresenta un importante passo avanti nel promuovere il turismo culturale e agevolare la visita al sito archeologico di Pompei. L’alta velocità offerta dai treni Frecciarossa garantirà un viaggio confortevole e veloce, consentendo ai visitatori di sfruttare al meglio il tempo a disposizione per esplorare le meraviglie di Pompei.

La collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane testimonia l’importanza di sinergie tra diversi settori per valorizzare il patrimonio culturale del paese e facilitare l’accesso ai luoghi di interesse storico e artistico. Questo nuovo servizio ferroviario rappresenta una testimonianza concreta di come il turismo e la cultura possano andare di pari passo, contribuendo allo sviluppo economico e alla promozione del nostro paese nel mondo.

Il Frecciarossa Roma-Pompei inizierà a operare ufficialmente domenica alle ore 8:53, partendo dalla stazione Termini di Roma. Questa nuova opzione di viaggio permetterà a turisti e visitatori di esplorare Pompei in modo più agevole e comodo, aprendo nuove opportunità per scoprire e apprezzare l’antica città romana.