Questa mattina, tre minori sono rimasti feriti in seguito a un’aggressione da parte di sconosciuti avvenuta nei pressi di una discoteca nel comune di Casamicciola a Ischia. Secondo le prime informazioni disponibili, le vittime sono colpite da un oggetto appuntito alle gambe e alle braccia. Fortunatamente, non si teme per la loro vita e sono trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Al momento, le ragioni dietro l’aggressione restano oscure e sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Ischia. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili dell’atto violento. Dettagli specifici sulle circostanze esatte dell’aggressione non sono ancora resi noti.

L’aggressione a questi giovani suscita preoccupazione nella comunità locale, e l’obiettivo delle indagini è garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia e che simili episodi di violenza siano prevenuti in futuro.

Le autorità locali e la polizia invitano chiunque possieda informazioni o abbia assistito all’aggressione a fornire la propria testimonianza, al fine di facilitare le indagini e risolvere il caso.