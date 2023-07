L’incidente avvenuto durante la notte sull’autostrada A20, sul viadotto Giudici all’uscita della galleria Telegrafo, sulla tratta Palermo-Messina, ha causato una tragica notte di sangue sulle strade. Tre veicoli sono coinvolti nella dinamica fatale, che ha causato la morte di due uomini e il ferimento di altre tre persone, due delle quali in condizioni critiche. Secondo la ricostruzione degli eventi, la prima vettura coinvolta, un’Audi, avrebbe urtato il guardrail e si sarebbe cappottata, ma è poi colpita frontalmente dalla seconda e dalla terza auto, una BMW e un’altra Audi, che sopraggiungevano sulla strada e non sono riuscite ad evitarla.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno estratto i corpi delle vittime e messo in sicurezza le vetture e l’area interessata dall’incidente. La situazione è apparsa subito drammatica e la Polstrada di Messina ha bloccato il traffico in direzione Palermo fino alle 8 del mattino, causando lunghi ingorghi. A causa dell’impossibilità di liberare immediatamente la carreggiata e far proseguire i veicoli fermi, le autorità hanno fatto retrocedere i veicoli verso Messina.