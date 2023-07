Le indagini sono in corso sotto la coordinazione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per far luce sulle circostanze della morte di Ungureanu Mihai, un operaio rumeno di 43 anni, avvenuta giovedì sera ad Ailano a seguito di un incidente sul lavoro. Questo tragico episodio rappresenta l’ennesimo incidente sul lavoro nella provincia. La notizia ha scosso profondamente la comunità del piccolo comune di Ailano, situato nella fascia collinare del Matese. Il sindaco Vincenzo Lanzone, tra i primi ad arrivare nella frazione di Le Vaglie, dove si è verificato l’incidente, ha mostrato sgomento insieme alla comunità locale. La zona si trova a valle del paese, a poche centinaia di metri da un’area di servizio di benzina, lungo la strada provinciale che conduce a Pratella e a Prata Sannita, e poi verso il Venafrano.

L’esito dell’esame autoptico sul corpo della vittima sarà fondamentale per fornire indicazioni importanti agli inquirenti. Si cercherà di capire se la morte dell’uomo sia stata causata da un malore che lo ha fatto scivolare in un pozzetto della rete idrica comunale, oppure se la sua discesa all’interno della condotta abbia avuto conseguenze fatali, magari a causa delle forti esalazioni di zolfo presenti nel sottosuolo. Infatti, il territorio di Ailano e le zone circostanti, specialmente nella località Le Vaglie, sono note per la presenza di sorgenti di acqua sulfurea, utilizzate anche come acqua potabile dai cittadini.

Oltre all’esame autoptico, gli investigatori dovranno verificare se l’operaio stesse svolgendo attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, commissionate al Comune da una ditta di Vairano Patenora, comune di residenza dell’operaio deceduto, e se stesse operando in condizioni di sicurezza. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle generalità della vittima, che risulta essere poco conosciuta a Vairano Patenora e apparentemente senza familiari in Italia. Questi elementi stanno complicando ulteriormente l’indagine in corso.

Le autorità si impegnano a fare piena luce sulle cause dell’incidente e a valutare eventuali responsabilità nell’adempimento delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro. È fondamentale garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire incidenti simili in futuro.