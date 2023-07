Un tragico episodio ha scosso la città di Avellino, quando un uomo di 46 anni, identificato come Marco Roberti, si è lanciato nel vuoto dal sesto piano della sua abitazione situata in via Piave 210. Il drammatico evento è avvenuto intorno alle 11 di mattina e ha suscitato una rapida risposta da parte delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari. Purtroppo, Roberti è deceduto sul colpo. Secondo le notizie, Marco Roberti era stato coinvolto in un incidente precedente, quando aveva lanciato delle sedie dalla sua abitazione sulle strade sottostanti. Questo comportamento aveva suscitato preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, non erano presenti altre persone nell’appartamento al momento dell’incidente.

Appena ricevuta la segnalazione dell’evento, diverse auto dei carabinieri di Avellino e operatori sanitari si sono precipitati sul luogo. Tuttavia, nonostante l’arrivo tempestivo, purtroppo non è stato possibile salvare la vita di Marco Roberti, poiché sarebbe deceduto immediatamente a seguito del suo gesto estremo.

Inizialmente, circolavano voci riguardanti la possibilità che l’evento fosse stato un caso di omicidio-suicidio. Tuttavia, l’Arma dei carabinieri ha prontamente smentito queste speculazioni, indicando che si trattava chiaramente di un tragico suicidio.