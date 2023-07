Un pauroso incidente serale ha sconvolto le strade della cittadina di Caivano, quando due giovani conducenti sono stati coinvolti in un violento sinistro all’incrocio tra via Settembrini e via Pio IX. Il bilancio dell’incidente è di due feriti, entrambi trasportati in ospedale con ferite alle gambe. L’incrocio, già noto per essere teatro di numerosi sinistri, sembra essere un punto critico, e questa volta non ha fatto eccezione. La mancata osservanza della segnaletica verticale sembra essere una delle principali cause di questi incidenti, e le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono una Citroen di colore bianco e una Twingo di colore nero. Dopo lo scontro, entrambe le auto sono letteralmente “scivolate” proprio davanti a un’abitazione, causando ulteriori danni e spavento tra i residenti del quartiere.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, non vi erano pedoni sul marciapiede, ma la Twingo ha terminato la sua corsa proprio su di esso. Questo episodio ha portato a vivaci proteste da parte dei residenti, che da tempo lamentano il pericolo costante di investimenti di pedoni nella zona, altamente trafficata.

Gli operatori del servizio di emergenza, allertati dagli astanti, sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. I sanitari del 118 hanno prestato cure immediate ai due feriti, mentre i carabinieri della Compagnia di Caivano, guidati dal capitano Antonio Maria Cavallo, hanno iniziato le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

Questo incidente tragico e spaventoso sottolinea l’importanza di rispettare le regole stradali e la segnaletica verticale, oltre a mettere in evidenza la necessità di migliorare la sicurezza stradale in questo specifico incrocio. Le autorità locali e le istituzioni competenti potrebbero prendere in considerazione l’implementazione di misure aggiuntive, come segnalazioni più visibili e iniziative di sensibilizzazione, per ridurre il rischio di ulteriori incidenti e garantire la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti che transitano in questa zona trafficata.