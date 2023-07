Nella notte di ieri, si è verificato un drammatico incidente lungo la strada in direzione Poderia sulla Mingardina, nel cuore del suggestivo territorio del Cilento. Un camion, appartenente al service che si occupa del palco del noto cantautore napoletano Andrea Sannino, è rimasto coinvolto in un grave sinistro. Tuttavia, fortunatamente, l’incidente ha provocato solo ferimenti lievi. La dinamica dell’incidente ha visto il tir deviare dalla sua traiettoria prevista per poi imboccare la Statale Cilentana, causando notevoli danni al veicolo e al materiale tecnico trasportato. L’autista del camion è lievemente ferito, ma rispetto alle potenziali conseguenze che un tale incidente avrebbe potuto provocare, si può dire che sia uscito fortunatamente illeso. L’artista napoletano Andrea Sannino ha confermato l’accaduto attraverso un post sui suoi canali social, esprimendo sconcerto per le immagini che ha visto e manifestando il suo sostegno all’autista coinvolto.

Sannino ha dichiarato: “Ho visto le foto e sono profondamente sconvolto. Posso solo immaginare lo shock e la paura che tutti loro hanno vissuto. Voglio esprimere tutto il mio sostegno e la mia solidarietà all’autista, che è rimasto lievemente ferito ma è fortunatamente illeso rispetto a quello che avrebbe potuto accadere. Ringrazio Dio per averlo protetto. Vorrei inoltre ringraziare le forze dell’ordine di Camerota che si sono impegnate nelle operazioni di soccorso e recupero del materiale tecnico audio e luci rimanente.”

Le parole di solidarietà dell’artista non sono state rivolte solo all’autista, ma anche ai titolari e ai lavoratori del service coinvolto nell’incidente. La perdita del materiale tecnico rappresenta un duro colpo per il team che ha lavorato duramente per allestire il palco e garantire il successo del concerto di Andrea Sannino a Camerota.

L’incidente rimane al centro delle indagini delle autorità competenti per determinare le cause esatte dell’accaduto. Nel frattempo, la comunità si è unita per offrire supporto e solidarietà agli interessati, dimostrando il loro affetto per il cantautore napoletano e il suo team.