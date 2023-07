Andavano al mare: in tre su uno scooter e, in mezzo ai genitori, il figlio di cinque anni senza casco (la foto è di repertorio). La famiglia è bloccata dalla Polizia stradale sulla tangenziale di Napoli. L’uomo alla guida è sanzionato per una lunga serie di infrazioni, il ciclomotore fermato e la coppia è segnalata alla magistratura minorile per omessa cautela nei confronti del figlio. I fatti risalgono a ieri, quando il ciclomotore con i tre a bordo, che percorreva la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, è intercettato da una pattuglia della Polstrada di Fuorigrotta, impiegata in un servizio di vigilanza stradale e di controllo dell’ esodo verso le località di mare.

Al conducente, un uomo residente a Napoli di 59 anni, sono contestate numerose violazioni per circolazione in soprannumero di persone, mancato uso del casco da parte del minore, per aver consentito al passeggero di non fare uso del casco e per guida senza patente al seguito: in totale, 295 euro di sanzioni amministrative, con la decurtazione di 6 punti dalla patente. Riguardo al motociclo, fermo amministrativo e ritiro della carta di circolazione. Inoltre, per “omissione della doverosa cautela” nei confronti del minore, è inviata una segnalazione all’autorità giudiziaria a carico dei due genitori.