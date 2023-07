Nell’ambito di una serrata operazione antidroga, i Carabinieri della stazione di Pimonte, nella località di Piano, hanno scoperto un impianto di coltivazione di cannabis indica. Un totale di 238 piante sono state individuate, con un’altezza media di 50 centimetri. Le forze dell’ordine hanno prontamente campionato e distrutto le piante, dando prova del loro impegno costante nella lotta contro il traffico e il consumo di droghe illecite nella zona. Ulteriori controlli sono in corso per garantire la sicurezza della comunità.

Il blitz antidroga rappresenta solo una delle tante azioni messe in atto dai Carabinieri della locale stazione per contrastare il traffico e il consumo di droghe illecite nella regione. I controlli vengono effettuati quotidianamente con il fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il benessere della comunità.

La scoperta dell’impianto di coltivazione di cannabis indica a Pimonte dimostra quanto sia importante il costante impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga. Queste operazioni contribuiscono a ridurre la disponibilità di sostanze stupefacenti sul mercato illegale, proteggendo così la salute e la sicurezza dei cittadini.