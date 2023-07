La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi un nuovo piano per migliorare la rete stradale regionale e locale con 500 milioni da stanziare sui fondi FSC 2021/2027 per un nuovo bando finalizzato a rendere più sicura e più efficiente l’infrastruttura viaria regionale. “Un nuovo importante capitolo – è sottolineato – che rafforza quanto già fatto dalla Giunta Regionale che, negli anni, ha investito circa 800 milioni di euro finanziando 500 interventi a 400 soggetti beneficiari per il potenziamento delle reti regionali, provinciali e comunali”. Nei comuni finanziati (sono 387) saranno eseguiti 451 interventi per un importo di 69 milioni. Nei Consorzi Asi (in tutte le 5 province) gli interventi previsti sono 9 per un importo totale di 20 milioni.

Gli interventi a regia provinciale sono 32; le province finanziate 5, per un importo totale di 80 milioni di euro. Per le Comunità montane e Unioni dei Comuni gli interventi sono 7, così come gli enti interessati per un importo totale di 9 milioni di euro. “Continua l’impegno della Regione sulle infrastrutture viarie. Si avviano grazie a questo bando – ha detto il presidente Vincenzo De Luca – ulteriori e decisivi interventi con l’obiettivo di potenziare una dotazione infrastrutturale assolutamente fondamentale per assicurare la sicurezza e la qualità della circolazione, e per garantire l’accessibilità sull’intera scala regionale, salvaguardando il diritto fondamentale alla mobilità anche nelle aree interne e periferiche”.