“Come avevamo anticipato, la sospensione del reddito di cittadinanza ai nuclei senza componenti disabili, minori o over 65 avrebbe rappresentato per Napoli e la Campania una prima avvisaglia sulla tenuta sociale. L’ultima rata del reddito di cittadinanza è stata quella del 27 luglio e oggi, tra messaggi telefonici incomprensibili e aggressioni ai dipendenti dell’Inps, il clima che si sta creando è preoccupante. Cosa significa l’occupabilità per queste persone? Che con la sospensione del reddito si trova lavoro? Questo è il modello sociale che il governo Meloni mette in campo fatto di propaganda e non soluzioni”. A denunciarlo è il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, parlando di “aggressioni nei confronti dei dipendenti delle sedi Inps” del napoletano.

“Siamo solo all’inizio di una bomba sociale a cui vanno date risposte e, tra agosto e settembre, sarà anche peggio. Assicurare ai cittadini che saranno presi in carico dai servizi sociali – afferma Ricci – rischia solo di creare ulteriori disagi. Una città come la nostra non è preparata a una riforma basata sulla improvvisazione e lontana dai veri bisogni della gente”.