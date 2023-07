La scorsa notte, il rione Salicelle di Afragola è scosso da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi in strada. Sul luogo dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Casoria e della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno rinvenuto venti bossoli calibro 9. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato indagini per individuare i responsabili, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

In situazioni come queste, è fondamentale la collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine. Eventuali testimoni oculari o persone in possesso di informazioni utili sono invitati a fornire il loro contributo per aiutare gli investigatori a fare luce su quanto accaduto e portare i responsabili alla giustizia.