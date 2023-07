Un episodio di violenza ha sconvolto il centro direzionale ieri mattina, quando un uomo di 31 anni ha aggredito con sputi e pugni quattro donne. La situazione ha destato preoccupazione per la sicurezza della zona, ma sono intervenuti prontamente gli agenti di sicurezza del consorzio GESECEDI per fermare il soggetto in fuga. Nel tentativo di bloccarlo, le guardie del centro direzionale sono rimaste ferite dall’uomo, il quale sembrava in preda a una forte agitazione. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e della polizia di Stato, il soggetto è calmato e portato in commissariato per essere interrogato.

Durante gli interrogatori, è emerso che il ragazzo soffre di disturbi psichici, il che potrebbe aver contribuito all’episodio di violenza. I genitori del ragazzo sono arrivati in commissariato per confermare la sua condizione di salute mentale e hanno collaborato con le autorità per fornire ulteriori informazioni sulla situazione.

Le guardie del consorzio GESECEDI hanno riferito che il soggetto ha danneggiato un motoveicolo in dotazione alle guardie giurate durante la sua fuga, oltre ad aver aggredito una di loro con violenza.

Le autorità procederanno con una denuncia nei confronti del giovane per danneggiamento al veicolo e per l’aggressione alla guardia di sicurezza. Tuttavia, tenendo conto della sua condizione di salute mentale, saranno adottate misure adeguate per garantire una valutazione psichiatrica accurata e adeguata assistenza, oltre alla giustizia penale.