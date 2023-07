La storia della giovane sposa, Verdiana Richetti, è davvero emozionante e racconta di un giorno speciale che ha rischiato di essere rovinato da un’inaspettata reazione allergica. Dopo aver gustato riso con tartufo e more al banchetto nuziale, Verdiana ha sviluppato un’orticaria improvvisa con bolle rosse su tutto il corpo e un prurito intenso. La situazione è stata così preoccupante che ha dovuto interrompere i festeggiamenti e correre all’ospedale San Sebastiano di Frascati.

Qui, con ancora indosso il suo vestito bianco da sposa, è sottoposta a cure immediate e somministrata una terapia con cortisone, antistaminici e pantorc, che hanno permesso di alleviare i sintomi allergici. Fortunatamente, grazie all’efficace intervento medico, Verdiana è stata in grado di tornare alla festa e concludere il matrimonio insieme al suo sposo e agli amici.

La giovane sposa ha raccontato di essere allergica a una proteina chiamata L.T.P., presente in molti alimenti, ma che in questo caso è stata scatenata dalle more, che aveva mangiato per la prima volta. Non sapendo di essere allergica a questa proteina, si è ritrovata in una situazione complicata durante il banchetto nuziale. Tuttavia, ha sottolineato la gentilezza e l’assistenza ricevute dal personale del ristorante, che ha fornito immediatamente aiuto quando ha iniziato a sentirsi male.

Nonostante l’imprevisto, il matrimonio è proseguito con gioia e gli invitati hanno potuto continuare a festeggiare insieme alla coppia. Le foto della giornata, con i loro abbracci e i cuori rossi tra le mani, sono diventate un prezioso ricordo di un giorno indimenticabile, nonostante la breve interruzione.