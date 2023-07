Nella scorsa notte, i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Madonna Stella 42, all’interno del “Parco Stella”, in risposta a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco pervenuta al numero di emergenza 112. Secondo una sommaria ricostruzione, sconosciuti avrebbero sparato due colpi di fucile prima di allontanarsi. I militari del nucleo investigativo di Castello hanno esaminato la scena e hanno rinvenuto due borre per cartucce da caccia esplose a terra. Attualmente sono in corso indagini per determinare la natura dell’evento e individuare i responsabili.

La presenza delle borre per cartucce da caccia indica che l’utilizzo di armi da fuoco potrebbe essere collegato a attività illecite legate alla caccia o ad altre finalità non autorizzate. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire gli avvenimenti nel dettaglio e identificare le persone coinvolte.

È fondamentale individuare i responsabili di tali episodi per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità. Le indagini condotte dai Carabinieri si concentrano sulla raccolta di prove, testimonianze e analisi balistiche al fine di ottenere informazioni utili per risolvere il caso.

L’episodio dei colpi d’arma da fuoco nel “Parco Stella” richiama l’attenzione sul problema della violenza armata e sottolinea l’importanza di un controllo rigoroso delle armi da fuoco e di una severa applicazione delle norme in materia.