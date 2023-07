I carabinieri della compagnia di Sorrento stanno intensificando i controlli per contrastare il traffico di droga nella zona della movida e sulle spiagge della costa. Recentemente, sulla spiaggia di Meta, i militari della locale stazione hanno arrestato Daniel Grimaudo, un 21enne di Pompei già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari, in abiti civili e mimetizzati tra i bagnanti con costumi da bagno e teli, hanno sorvegliato attentamente l’area alla ricerca di attività sospette. Durante la loro vigilanza, hanno notato Daniel Grimaudo passeggiare sulla sabbia tra gli ombrelloni e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Dopo la perquisizione, è emerso che il giovane era in possesso di 26 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, e di 160 euro in piccolo taglio. Successivamente, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 21enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 2 grammi della stessa sostanza.

Daniel Grimaudo è immediatamente arrestato e si trova attualmente in attesa di giudizio. L’azione delle forze dell’ordine ha dimostrato l’efficacia dei controlli e il loro impegno nel contrastare il traffico di droga nella zona. La presenza delle forze dell’ordine in abiti civili e la sorveglianza mirata sono strumenti importanti per identificare e fermare coloro che si dedicano allo spaccio di sostanze stupefacenti.