Il sindaco Salvatore Di Sarno ha emesso un’ordinanza volta a prevenire gli incendi nelle aree boschive e non solo. Coloro che non rispettano l’ordinanza e causano danni rischiano pesanti sanzioni amministrative e denuncia all’Autorità Giudiziaria. È vietato appiccare il fuoco, anche in modo non intenzionale, nelle aree boschive, in particolare all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio. Il Comune lancia un appello affinché si prenda cura del territorio, al fine di evitare scene simili a quelle degli anni precedenti. Purtroppo, vi sono terreni e aree libere con presenza di erbe incolte, rovi e accumuli di materiali abbandonati, confinanti con abitazioni civili, per i quali i proprietari trascurano qualsiasi intervento di manutenzione. Ciò determina inconvenienti igienico-sanitari con un potenziale rischio per la salute pubblica. Oltre al pericolo di incendi, si verifica anche una proliferazione di rettili, roditori ed ectoparassiti.

L’ordinanza del sindaco è finalizzata a preservare l’ambiente e la sicurezza delle persone. Invita i cittadini a rispettare le disposizioni e ad adottare comportamenti responsabili per la tutela del territorio. La violazione dell’ordinanza comporterà conseguenze legali significative, al fine di prevenire futuri incidenti e danni all’ambiente.