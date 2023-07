Questa notte, un incendio doloso ha devastato il portone di ingresso di una ditta di noleggio auto situata in via Pomintella. Fortunatamente, non sono registrati feriti durante l’incidente, ma i danni materiali sono significativi. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana per domare le fiamme e avviare le indagini sull’accaduto. L’incendio è segnalato alle autorità locali intorno alle prime ore della notte, quando i residenti hanno notato le fiamme avvolgere il portone d’ingresso dell’azienda di noleggio auto. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono immediatamente inviate sul posto per contrastare l’incendio e prevenire la sua propagazione ad altre parti dell’edificio.

I pompieri hanno lavorato con determinazione per spegnere le fiamme e hanno avuto successo nel contenere l’incendio prima che si diffondesse all’interno dell’azienda. Nonostante l’intervento rapido, il portone d’ingresso è distrutto completamente, lasciando la struttura vulnerabile e inutilizzabile.

Una volta che l’incendio è domato, i Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana hanno preso in carico la situazione, avviando un’indagine per determinare le cause dell’incendio doloso. I detective si stanno concentrando sull’analisi delle prove sul luogo dell’incidente e stanno cercando testimoni oculari che possano fornire informazioni cruciali per identificare i responsabili di questo atto vandalico.