È una tragedia senza parole quella che ha colpito la famiglia di Sofia Fraternale, una giovane ragazza di soli 16 anni, che ha perso la sua lotta contro un tumore implacabile. Lucia Cantarini, la madre di Sofia, ha il cuore spezzato per la perdita della figlia, una ragazza coraggiosa che ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia, ma purtroppo alla fine ha ceduto.

I funerali di Sofia si terranno oggi alle ore 19.00 nel campo da calcio della chiesa di Loreto, un luogo speciale per lei, dove don Giuseppe Fabbrini celebrerà la cerimonia. Tutta la comunità si unirà per rendere omaggio alla giovane anima, che aveva un forte legame con tanti gruppi e associazioni: gli amici dell’Oratorio di Loreto, i compagni del gruppo CL gioventù studentesca e i suoi compagni degli scout di cui faceva parte.

La presenza di tutti coloro che amavano Sofia sarà un segno del profondo affetto che ha lasciato nel cuore di tante persone. Arriveranno persino i bersaglieri da Ancona, guidati dal nonno della ragazza, per rendere omaggio alla sua memoria.

Lucia Cantarini, madre di Sofia e caposala della cardiologia Utic al San Salvatore, ricorda la figlia con grande amore e orgoglio. Sofia era una ragazza attiva e sempre in movimento, coinvolta in numerose attività tra l’impegno in parrocchia, gli scout e il gruppo gioventù studentesca a scuola. Nonostante la sua condizione di salute, Sofia ha continuato a vivere la sua vita al massimo, affrontando la sua malattia con una forza straordinaria.