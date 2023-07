Una tragedia ha sconvolto il quartiere centrale della città di Salerno nella tarda mattinata di ieri. Una donna di 82 anni, identificata come Edit Barbara Winkler, madre del noto re della notte Maurizio Maffei, è precipitata dal sesto piano di uno stabile situato tra via Eugenio Caterina e via San Giovanni Bosco. Purtroppo, la caduta le ha causato la morte immediata. Secondo le prime informazioni raccolte, sembrerebbe trattarsi di un tragico incidente domestico e non di un gesto volontario. La donna stava svolgendo alcune faccende domestiche, nello specifico stava sistemando una zanzariera di fronte a una finestra, quando si è verificato l’incidente fatale.

Immediatamente dopo l’incidente, sono giunte sul posto le ambulanze della Croce Rossa, insieme alle volanti della Squadra Mobile guidate da Gianni Di Palma e ai vigili del fuoco, che si sono occupati del recupero del corpo. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

La notizia della tragica morte ha provocato sgomento e incredulità tra i residenti e i commercianti del quartiere, che conoscevano bene la donna e la sua famiglia. La vittima era molto conosciuta e rispettata nella comunità salernitana, così come il figlio, un volto noto dell’imprenditoria locale, e il marito.

La città di Salerno si stringe attorno alla famiglia colpita da questa terribile perdita, offrendo il proprio supporto e le proprie condoglianze. La comunità si unisce nel dolore, ricordando con affetto la donna e il suo contributo alla società locale.