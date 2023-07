Una tragedia ha colpito la provincia di Avellino, con la morte di un operaio di 62 anni coinvolto in un grave incidente sul lavoro in un cantiere dell’alta velocità sulla strada statale 90, tra Orsara di Puglia e Troia, nella provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo stava lavorando su una gru quando un perno si è staccato improvvisamente, colpendo in pieno la cabina in cui si trovava l’operaio. Nonostante i soccorsi del 118 e il trasporto in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, l’operaio ha purtroppo perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

