Un grave incidente stradale è avvenuto lungo l’Ofantina, nel tratto del viadotto di Parolise. La collisione ha coinvolto tre motociclette e un’automobile, generando caos e preoccupazione tra i presenti. L’impatto è risultato così violento da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Due motociclisti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino da parte del personale sanitario del servizio di emergenza 118. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione e gli sforzi del personale medico sono concentrati sul fornire loro la migliore assistenza possibile.

Per garantire l’effettuazione delle operazioni di soccorso e il recupero dei veicoli coinvolti, il tratto interessato dell’Ofantina è rimasto chiuso al traffico veicolare per un certo periodo di tempo. L’Anas, l’azienda responsabile delle strade nazionali, e i carabinieri si sono immediatamente recati sul luogo dell’incidente per avviare le indagini volte a ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione stradale, con lunghe code e rallentamenti lungo l’Ofantina. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire le indicazioni del personale di sicurezza e a utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori congestioni del traffico.

Situazioni come questa ci ricordano l’importanza di adottare sempre la massima prudenza e rispettare le norme del codice della strada. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti i conducenti, e rispettare le regole può fare la differenza tra la vita e la morte.

Le autorità competenti continueranno a lavorare per ricostruire gli eventi che hanno portato a questo incidente e per prendere le misure necessarie per prevenire futuri episodi simili lungo l’Ofantina e in altre strade del territorio.