Poco prima delle 9 di questa mattina, un incidente stradale si è verificato sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. L’incidente ha coinvolto un’auto, un furgone e un mezzo pesante, causando disagi al traffico lungo la tratta interessata. Secondo le informazioni fornite da Autostrade per l’Italia, al momento l’incidente è stato risolto e il traffico sta gradualmente riprendendo. Attualmente, entrambe le corsie sono aperte in entrambe le direzioni, ma si segnalano ancora code in diminuzione per traffico congestionato in direzione Roma. Le autorità competenti sono sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei conducenti.

Autostrade per l’Italia sta fornendo costanti aggiornamenti sulla situazione del traffico e percorsi alternativi attraverso diversi canali di comunicazione. Le informazioni possono essere seguite tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre). Inoltre, ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul sito autostrade.it, su RTL 102.5 e su Isoradio 103.3 FM. I pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada forniscono indicazioni in tempo reale, e il network TV Infomoving nelle aree di servizio offre informazioni aggiuntive.

Si consiglia a coloro che necessitano di ulteriori informazioni di contattare il call center di Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni sul traffico e di considerare percorsi alternativi, se possibile, al fine di evitare ritardi e disagi.