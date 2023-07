Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’A16 Napoli-Canosa, coinvolgendo una donna di 52 anni e un uomo di 38 anni originari di Avellino. Nonostante l’auto su cui viaggiavano si sia ribaltata dopo una sbandata nel tratto di strada situato nel comune di Monteforte Irpino, entrambi i passeggeri sono stati fortunatamente soccorsi senza gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto in direzione sud lungo l’A16 Napoli-Canosa. I soccorritori del servizio sanitario del 118 sono intervenuti prontamente sulla scena e hanno trasportato i feriti all’ospedale “Moscati” di Avellino per accertamenti medici. Secondo le prime informazioni, le condizioni di entrambi i pazienti non sembrano destare preoccupazioni particolari.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco di Avellino ha garantito una rapida e professionale gestione dell’incidente. Dopo aver estratto i feriti dall’auto ribaltata, i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il veicolo dalla carreggiata e a ripristinare la sicurezza nella zona.

Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali preoccupazioni per la sicurezza sulle strade. Le cause di questo specifico incidente non sono ancora determinate e potrebbero richiedere un’indagine più approfondita da parte delle autorità competenti per stabilire le circostanze esatte dell’evento.

È fondamentale ricordare l’importanza di una guida responsabile e attenta, rispettando sempre le regole della strada. Incidenti come questo dimostrano quanto sia cruciale mantenere la prudenza e la consapevolezza durante la guida, al fine di evitare situazioni pericolose che potrebbero mettere a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada.