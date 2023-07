Un grave episodio si è verificato ieri sera a Napoli, quando un giovane di 20 anni è rimasto colpito da arma da taglio da parte di sconosciuti in Piazza Sanità. Il giovane è stato immediatamente trasportato al Cto dei Colli Aminei per ricevere le cure necessarie per le ferite riportate. Secondo le prime informazioni, il giovane stava nella piazza quando è stato avvicinato da alcuni individui a bordo di uno scooter. Senza motivo apparente, gli aggressori hanno colpito il giovane con un coltello, ferendolo a un braccio e a una gamba. Nonostante la gravità delle ferite, il giovane non è in pericolo di vita ed è attualmente sotto osservazione dei medici.

Durante il processo di soccorso e ricovero, è emerso che il giovane era in possesso di un tirapugni, un’arma considerata illecita. Di conseguenza, è stato denunciato per porto abusivo di armi. Il Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Napoli è intervenuto presso l’ospedale per ricostruire la dinamica dell’aggressione e indagare sull’accaduto.

Episodi di violenza come questo richiamano l’attenzione sulla necessità di contrastare il fenomeno delle armi illegali e della violenza urbana. Le forze dell’ordine svolgono un ruolo cruciale nell’identificare e perseguire i responsabili di tali atti, assicurandoli alla giustizia.