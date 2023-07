Problemi tecnici ad un passaggio a livello e guasto alla linea elettrica: nuova giornata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Da questa mattina, infatti, come comunica l’Ente Autonomo Volturno, ”causa problema tecnico ad un passaggio a livello, la circolazione è momentaneamente interrotta tra Poggiomarino e Scafati”. Per questa ragione ”dalle ore 8:10, dopo istituzione servizio automobilistico sulla tratta, sono effettuate dagli autobus partenze da Scafati e da Poggiomarino”.

Ad aggravare la situazione poi, come sottolineano sempre dall’azienda di trasporti, ”causa guasto Enel alla stazione di San Giorgio a Cremano, indipendente da Eav, i treni sulla linea Napoli-Poggiomarino, Napoli-Torre Annunziata e Napoli-Sorrento potrebbero subire ritardi”. Non a caso, sulla tratta si registrano ritardi medi di circa 20 minuti, con utenti lasciati senza informazioni più precise.