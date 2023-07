Una tragedia ha colpito la comunità di Gragnano, in provincia di Napoli, quando una bambina di soli 8 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. La piccola, di nome Serena, si trovava a bordo di una motocicletta senza indossare il casco, guidata da un adulto, con un’altra ragazza seduta dietro di lei. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte da LaPresse, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente della moto ha perso il controllo del veicolo ed è finito sotto un’auto parcheggiata. Inizialmente, la bambina sembrava non avere lesioni evidenti e si era persino alzata. Tuttavia, quando è arrivata al San Leonardo di Castellammare, i medici hanno notato la gravità della situazione e hanno deciso di trasferirla presso l’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon.

All’ospedale, la piccola è stata sottoposta a un lungo intervento neurochirurgico a causa delle gravi conseguenze della caduta. Purtroppo, nonostante gli sforzi del team medico, Serena ha perso la vita.

La comunità di Gragnano è profondamente scossa da questa tragedia, mentre le indagini sono ancora in corso per stabilire le cause esatte dell’incidente. La mancanza del casco da parte della bambina rappresenta una violazione fondamentale delle norme di sicurezza stradale e sottolinea l’importanza di adottare precauzioni adeguate quando si viaggia su due ruote.

La perdita di Serena è un dolore insopportabile per la sua famiglia e un’immenso vuoto per la comunità locale. Si spera che questa tragedia possa servire come un monito per sensibilizzare sul rispetto delle norme di sicurezza stradale e per promuovere una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’uso del casco e della prudenza durante la guida.