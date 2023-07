Una tragedia ha colpito la comunità di Gragnano, nel Napoletano, quando una bambina di soli 8 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. Serena, questo il nome della piccola, è coinvolta in un incidente mentre viaggiava a bordo di uno scooter guidato da un adulto. La bambina è immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia per ricevere le prime cure. Tuttavia, a causa della gravità del trauma cranico riportato, è stata successivamente trasferita al Santobono di Napoli, dove è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico di decompressione cranica. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, Serena non è riuscita a sopravvivere e si è spenta.

La procura di Torre Annunziata ha immediatamente aperto un’inchiesta per fare luce sull’incidente e determinare le responsabilità. Il conducente dello scooter è stato identificato e ha fornito la sua versione dei fatti alle autorità competenti, le quali stanno lavorando per ricostruire accuratamente la dinamica dell’incidente.

La notizia della tragica morte di Serena ha colpito profondamente la comunità di Gragnano. Il sindaco Nello D’Auria ha espresso il suo dolore e le sue condoglianze attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Il sindaco ha scritto: “Ciao piccola Serena. Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L’intera città e l’amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao piccola Serena.”