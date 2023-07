Cristian Lucerna condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. L’uomo era accusato di omicidio stradale per aver travolto e causato la morte di Serena Greco, una donna di 38 anni originaria di Salerno e madre di due bambini. L’incidente si è verificato nell’ottobre 2020 in via Nomentana, a Roma, mentre la donna si trovava a bordo di uno scooter. Nel processo, il marito di Serena Greco, Alessandro D’Agostino, maestro della nazionale di scherma, si è costituito parte civile e ha richiesto giustizia per la perdita della sua amata moglie. Era rappresentato in tribunale dall’avvocato Alessandro De Federicis.

La condanna di Cristian Lucerna rappresenta un passo importante verso il riconoscimento della responsabilità nell’incidente stradale che ha causato la morte di Serena Greco. Questo tragico episodio sottolinea l’importanza di adottare comportamenti responsabili sulla strada e di rispettare le norme del codice della strada al fine di prevenire incidenti e proteggere la vita degli utenti della strada.