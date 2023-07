Una scena di violenza e minacce si è verificata questa mattina a San Giorgio a Cremano, coinvolgendo agenti della Polizia municipale. Il sindaco Giorgio Zinno ha denunciato l’incidente e ha espresso piena solidarietà agli agenti coinvolti, sottolineando il loro impegno quotidiano nella tutela della legalità. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno in piazza Massimo Troisi, quando due agenti hanno fermato uno scooter su cui viaggiavano due persone senza il casco protettivo. Inoltre, il conducente, un uomo di 27 anni, è stato scoperto privo della patente di guida. Alla richiesta di fermarsi da parte degli agenti, il giovane alla guida ha reagito con violenza, minacciandoli di morte e aggredendoli verbalmente, imitando il gesto di una pistola.

Il sindaco Zinno ha definito le frasi pronunciate dall’uomo come raccapriccianti, provocatorie e pericolose, senza riportarle per il loro contenuto vergognoso. La situazione ha destato sgomento tra i passanti che hanno assistito alla scena. Il vice comandante, tenente colonnello Attilio De Vita, si è recato immediatamente sul posto e ha denunciato l’uomo per minaccia di morte, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo coinvolto è risultato essere residente a San Giorgio a Cremano e ha un precedente penale con diversi reati, tra cui furto e truffa. Il sindaco ha voluto esprimere piena solidarietà agli agenti di Polizia municipale, che ogni giorno svolgono il loro dovere per garantire la sicurezza nella comunità di San Giorgio a Cremano. Ha anche elogiato la gestione della difficile situazione da parte degli agenti, sottolineando il loro coraggio nell’affrontare l’incidente.