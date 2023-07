“Una violenta rissa è scoppiata agli imbarchi dei traghetti a Porta di Massa, a Napoli, per circostanze ancora da chiarire. Nel video che mi è stato inviato si vedono due uomini venire alle mani con estrema violenza. Uno dei due, secondo i commenti dei presenti, avrebbe morsicato l’orecchio del contendente dopo averlo bloccato a terra. Il tutto accade mentre centinaia di turisti e passeggeri, attoniti e spaventati, sono in attesa di imbarcarsi”. Lo rende noto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica il video che gli è stato recapitato.

“Solo l’intervento di alcuni di loro è riuscito a riportare la calma – spiega -. Da tempo segnaliamo i pericoli legati alla straordinaria presenza di persone agli imbarchi per le isole e l’assenza di forze dell’ordine pronte a intervenire è inaccettabile. Bisogna garantire la sicurezza per cittadini e turisti in questi siti per evitare episodi di violenza che danneggiano l’immagine della città in modo irreparabile”.