Le autorità locali sono coinvolte in un’importante operazione antidroga a Maddaloni. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno individuato e smantellato una “crack house”, un luogo organizzato per la preparazione e il consumo di sostanze stupefacenti, situato all’interno di uno stabile semiabbandonato in via Appia. Inizialmente, il locale sembrava uno dei tanti edifici non abitati presenti nella periferia, ma è emerso che si trattava di un punto di riferimento territoriale per la vendita e l’uso di droghe. Utilizzando unità cinofile antidroga, i Carabinieri hanno scoperto che il locale, apparentemente accessibile a tutti e privo di sistemi di sorveglianza, era utilizzato per confezionare e consumare crack e altre sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione, sono rinvenuti e sequestrati vari strumenti utilizzati per cucinare e fumare il crack, tra cui pipette e bottiglie. Sono anche trovate un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. La “crack house” fungeva da punto di richiamo sia per i consumatori di cocaina cronici che per gli altri assuntori, ed era dotata di un sistema di avvertimento. Sul tetto dello stabile, i Carabinieri hanno scoperto una batteria di fuochi d’artificio, probabilmente utilizzati per segnalare l’arrivo e la disponibilità della droga.

L’operazione antidroga condotta dai Carabinieri ha portato al sequestro delle sostanze stupefacenti e all’emissione di cinque denunce a persone coinvolte nella detenzione e nello spaccio di droga. Alcuni soggetti sono stati anche denunciati per guida senza patente e rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico.

L’attività delle forze dell’ordine sta suscitando un senso di soddisfazione nella comunità locale, che da tempo lamentava la presenza di spacciatori e l’uso di fuochi d’artificio. Il sindaco Andrea De Filippo ha espresso apprezzamento per le operazioni condotte, riconoscendo la necessità di garantire una maggiore sicurezza nella zona. La presenza costante di esplosioni notturne di fuochi d’artificio ha generato preoccupazione tra i residenti, e le segnalazioni dei cittadini sono state fondamentali per le indagini.