Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le undici di stamattina alle porte di Avellino, precisamente sulla via Nazionale di Torre di Mercogliano. Nell’incidente sono state coinvolte tre auto, una delle quali si è ribaltata, causando sette feriti, cinque dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Immediatamente dopo l’incidente, numerosi mezzi di soccorso si sono precipitati sul luogo, tra cui ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. La famiglia a bordo di una delle vetture, composta da padre, madre e tre figli piccoli, è stata quella più colpita. Tutti i membri della famiglia sono trasportati al “Moscati” di Avellino, anche se le loro condizioni non sembrano gravi.

Gli altri occupanti delle auto coinvolte, un uomo e una donna, sono stati medicati sul posto. Le autorità sono attualmente al lavoro per accertare le cause dell’incidente.

Uno dei veicoli ha terminato la sua corsa sul marciapiede dopo essersi ribaltato, fortunatamente senza coinvolgere pedoni. A causa dell’incidente, il traffico sulla via Nazionale di Torre di Mercogliano, già molto intenso durante le mattine del sabato, ha subito notevoli rallentamenti. Dopo aver rimosso le auto coinvolte, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente.