Una tragica collisione tra tre motociclette ha sconvolto la Strada statale 471 di Leonessa, tra Posta e Leonessa, con conseguenze fatali per due uomini e un ferito. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 13, al chilometro 23 della strada. Le autorità stanno cercando di ricostruire le circostanze dell’incidente, ma sembra che due moto si siano scontrate frontalmente mentre una terza ha scivolato sui detriti. Le due vittime dell’incidente sono state identificate come G.D.P., un uomo di 45 anni proveniente dalla provincia di Roma, e D.F., un uomo di 43 anni originario del Modenese. Entrambi hanno perso la vita sul colpo a causa dell’impatto violento tra le motociclette.

Una terza moto è sopraggiunta poco dopo lo scontro e ha scivolato sui detriti dell’incidente. L’uomo alla guida di questa moto è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a controlli medici, ma le sue ferite sembrano non essere gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che le due moto coinvolte abbiano avuto uno scontro frontale al chilometro 23 della strada. Si ipotizza che una delle motociclette potesse essere impegnata in un sorpasso al momento dell’incidente, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire completamente la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Dopo l’incidente, sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli operatori hanno cercato di prestare le cure necessarie alle vittime e di mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, due delle persone coinvolte hanno perso la vita.