Un violento incidente si è verificato sulla Variante di Avellino, coinvolgendo un’auto e un tir, con conseguenti feriti e gravi disagi alla circolazione lungo l’arteria a scorrimento veloce. I coniugi che si trovavano a bordo dell’auto hanno riportato ferite e sono trasportati all’ospedale Moscati di Avellino da un’ambulanza del servizio di emergenza 118. Le loro condizioni hanno richiesto il ricovero ospedaliero per le cure necessarie. Fortunatamente, l’autista del camion è rimasto praticamente illeso nell’incidente.

A causa dell’impatto, la coppia è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo dell’auto, che è finita completamente distrutta nell’incidente. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per liberare le vittime e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente. L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione lungo la Variante di Avellino, con rallentamenti e possibili deviazioni del traffico. Gli agenti della polizia sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta, e situazioni come questa sottolineano l’importanza di guidare in modo responsabile e rispettare le regole del codice della strada al fine di evitare incidenti gravi e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.