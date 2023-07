Un incidente stradale si è verificato lungo la litoranea a Battipaglia, quando due automobili si sono scontrate in prossimità di una curva verso Spineta. Il sinistro ha provocato ferite a tre persone, tra cui un ragazzo di 12 anni, residente a Battipaglia, e sua madre. Immediatamente dopo l’incidente, le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. La priorità è quella di comprendere le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

Le persone coinvolte nell’incidente sono state soccorse e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. La gravità delle ferite e le condizioni attuali delle vittime non sono state specificate nel comunicato.

L’incidente stradale rappresenta un promemoria dell’importanza di adottare comportamenti responsabili sulla strada e di rispettare le norme del codice della strada al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le autorità locali continueranno le indagini per determinare le circostanze precise dell’incidente e prendere le eventuali misure necessarie per prevenire futuri incidenti nella zona interessata.