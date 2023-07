Un violento impatto tra due veicoli si è verificato la scorsa notte sull’Asse mediano, tra le uscite di Sant’Antimo e Melito-Aversa, causando due feriti, di cui uno in pericolo di vita. I carabinieri locali sono intervenuti sul luogo dell’incidente dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, un 19enne di Giugliano in Campania, a bordo della sua Fiat 600, si trovava fermo lungo la strada per motivi ancora da chiarire quando è finito violentemente colpito da una Mini Countryman che percorreva l’asse viario.

A seguito dell’incidente, l’auto del giovane di Giugliano si è ribaltata, e il 19enne è trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il conducente della Mini, un 21enne di Aversa, è finito all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania con ferite lievi.

Attualmente, i carabinieri stanno conducendo le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Le due vetture coinvolte sono poste sotto sequestro al fine di raccogliere tutte le prove necessarie per l’inchiesta.

Nel frattempo, un altro momento di paura si è vissuto a Villaricca, dove una vettura è finita improvvisamente a fuoco mentre era in movimento, in prossimità di un bar lungo corso Europa. Fortunatamente, le fiamme sono prontamente estinte grazie all’intervento di un estintore fornito da un esercizio commerciale nelle vicinanze. Il conducente del veicolo è uscito illeso dall’incidente, nonostante la macchina sia stata completamente distrutta dalle fiamme. Di conseguenza, il traffico nella zona è rimasto fortemente congestionato.