Una terribile tragedia si è verificata questa notte a Palau, in Gallura, quando due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu. Nell’incidente, due donne hanno perso la vita, mentre altre persone sono rimaste ferite. Le cause dello scontro sono ancora da accertare, ma entrambi i veicoli sono stati gravemente danneggiati, e i soccorritori hanno lavorato duramente per liberare gli occupanti incastrati all’interno degli abitacoli.

L’incidente si è verificato attorno all’1 di notte, quando due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada statale. A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli sono stati quasi completamente distrutti, con uno di essi finito sopra il guardrail. La violenza dello scontro ha lasciato intrappolate quattro persone all’interno delle auto coinvolte: tre donne nell’una e un uomo nell’altra.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena è intervenuta tempestivamente sul posto per liberare gli occupanti incastrati. L’operazione di salvataggio è stata complessa e richiedeva grande attenzione a causa dei danni subiti dai veicoli. Purtroppo, due delle tre donne coinvolte non hanno resistito alle ferite riportate nell’incidente e hanno perso la vita. L’altra donna e l’uomo sono stati estratti dalle lamiere contorte e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere cure mediche.

Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute e saranno oggetto di attente indagini da parte delle autorità competenti. La strada statale 125 è rimasta chiusa per oltre due ore per consentire il recupero delle vittime e delle auto coinvolte e per avviare i rilievi di rito da parte dei carabinieri.